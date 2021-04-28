وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات النقل.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أجرى عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمدرستي المنتزة الإعدادية بنات، و٦ أكتوبر التجريبية الابتدائية المشتركة، التابعتين لإدارة دمياط التعليمية، في اليوم الأخير لامتحانات صفوف النقل للعام الدراسي الجاري.

واطمأن وكيل الوزارة، على وضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أية عقبات قد تعرقل سير الامتحانات، مشيدًا بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافات بين الطلاب فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري، نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.