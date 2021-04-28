Tipo Cross.. فيات تُطلق أحدث موديلاتها بسعر يبدأ من 17 ألف يورو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تورينو - (د ب أ):

أطلقت شركة فيات الموديل الجديد من سيارتها Tipo المدمجة مع رتوش تصميمية وتجهيزات موسعة ومحركات اقتصادية، وعضو جديد بين قائمة موديلات الطراز.

وأوضحت الشركة الإيطالية، أن الموديل الجديد يحمل الاسم Tipo Cross، والذي يتميز بمكونات أكثر صلابة على الجسم وخلوص أرضي أكبر بمقدار 4 سم، لينضم إلى شقيقيه الهاتشباك والكومبي.

ومن التجهيزات الجديدة، التي اعتمدت عليها السيارة، مساعد الحفاظ على حارة السير ومراقبة انتباه قائد السيارة، كما يتوفر للسيارة نظام الملتيميديا Uconnect، مع واجهة شحن USB في المؤخرة، ونظام الدخول بدون مفتاح.

ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 70 كيلووات/95 حصان إلى 96 كيلووات/130 حصان.

وأشارت فيات إلى أن جميع المحركات قد حصلت على تحسينات وتعديلات ساهمت بشكل فعال في تقليص معدلات الاستهلاك؛ حيث وصل معدل استهلاك أكثر النسخ اقتصادية 4ر4 لتر/100 كلم.

ويبدأ سعر السيارة Tipo الجديدة من 17 ألف و490 يورو أى ما يعادل 332,310 جنيه تقريبا.