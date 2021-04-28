بالصور.. مصرع سيدة دهستها سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

لقيت سيدة مصرعها دهسًا تحت عجلات سيارة نقل أثناء عبورها طريق "الإسكندرية– القاهرة" الصحراوي، فيما تسبب الحادث في انقلاب السيارة وحمولتها من الأعلاف.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي، ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط القسم وإدارة المرور ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق، إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهست السيدة المشار إليها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.