في 6 محافظات.. الحكومة تخصص قطع أراضي لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربى بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.​

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستخدامهما في أنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة، وهما: مساحة 5.35 فدان تعادل 22496 مترا مربعا ناحية طريق مرسى علم/ إدفو الكيلو متر 20؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 150.51 فدان تعادل 632297 مترا مربعا، ناحية جنوب مدينة سفاجا بجهة الكيلو متر 23، وذلك لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.​