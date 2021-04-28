جنايات القاهرة: السجن المؤبد لموظف هتك عرض ابنته في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف غيابيًا، بالسجن المؤبد في اتهامه بهتك نجلته في المعادي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

اتهمت النيابة العامة المتهم ويدعى "ج-ر" موظف بأنه في غضون الفترة من شهر يونيو حتى أغسطس لعام 2020 بدائرة قسم المعادي، هتك عرض طفلته "10 سنوات " وكان ذلك بالتهديد الواقع عليها بان قام بتجريدها من ملابسها وملامسه مواطن عفتها، وبث الرعب في نفسها بتهديدها إياها بتعدي والدتها عليها بالضرب في حالة ابلاغها بما ارتكبه قبلها وذلك حال كون المتهم والد المجنى عليها

البداية كانت تقدمت ربه منزل ببلاغ ضد زوجها تتهمه بهتك عرض ابنته وتهديدها بعدم أبلاغي، وقالت بان ارتكب جريمته لمدة 3 أشهر.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض نجلته وذلك بتجريدها من ملابسها وملامسة مواطن عفتها، كما ثبت من استعلام قطاع الأحوال المدنية ان المجني عليها تبلغ من العمر 10 سنوات، وأن تاريخ ميلادها 27 أغسطس 2010.