١٥ مليار جنيه.. ممثل "الصحة" يكشف للنواب عن حجم الإنفاق على جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة السكان.

وكشف العميد سامي الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، عن حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مصر خلال النصف الثاني من العام المالي 2019/2020، وحتى العام المالي المقبل 2021/2022، وقد بلغ إجمالي تلك المبالغ نحو 15.5 مليار جنيه.

وأوضح الهدهد أن حجم الإنفاق الفعلي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، بينما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالي الجاري نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالي المقبل 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه.

ونوه رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان بأن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائمًا ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة، ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة.