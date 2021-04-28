روحاني يعلّق على تسجيل ظريف المسرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 11:33 صباحًا

في أول تعليق للرئيس الإيراني حسن روحاني على التسجيل المسرب لوزير خارجيته محمد جواد ظريف.

قال روحاني ، الأربعاء، أن التسريب يهدف إلى التسبب بـ”اختلاف” داخلي تزامنا مع المباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال روحاني، في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن التسجيل “تم نشره في وقت كانت (مباحثات) فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل” إيران.

ويعتبر هذا أول تعليق لروحاني على التسريب الذي تحدث فيه ظريف عن دور للعسكر في السياسة الخارجية، وأثار جدلا في الجمهورية الإسلامية.

وكان روحاني كلف، الثلاثاء، الاستخبارات بالقبض على المتورطين في تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني.

وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي متلفز “نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، والنظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضا مؤامرة على مصالحنا الوطنية”.

يأتي ذلك فيما قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأربعاء، باستدعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لسماع أقواله، فيما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه على قناة “إيران إنترناشيونال”.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية، ردًا على نشر مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونشرت وكالة “فارس” للأنباء بيانا من مكتب المدعي العام في طهران، جاء فيه أن “الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو إتاحة المعلومات السرية للبلاد لأفراد غير مؤهلين”.

وشدد البيان على “الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الحادث ومن تعاون معهم”، مضيفا أنه “تم إصدار الأوامر اللازمة للأجهزة الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة وكيفية وقوعها”.

في الأثناء، أعلنت وكالة أنباء “إيسنا”، الثلاثاء، عن قرار لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني استدعاء ظريف.

وأوردت “إيسنا” نقلا عن أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم اللجنة قوله، إنه أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني يطلب فيها منه حضور الاجتماع الأول للجنة.

من جهته، رد قائد الحرس الثوري، إسماعيل كوثري، اليوم على تصريحات محمد جواد ظريف، وأوصى وزير الخارجية بالذهاب إلى “الميدان” ومعرفة ما يحدث هناك.