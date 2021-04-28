الرئيس اللبناني يعلن رفضه أن تكون بلاده "معبرا" للإساءة للدول العربية

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رفضه أن تكون بلاده "معبرا" للإساءة للدول العربية عامة والسعودية خاصة، وذلك عقب أزمة المواد المخدرة المهربة إلى المملكة.



جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم وفدا من أعضاء مكتب مجلس إدارة ​جمعية الصناعيين بحضور وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على "تويتر".

وقال عون: "نرفض أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموما وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمعنا بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبنا في مختلف الظروف التي مررنا بها".

وأضاف أن "​المملكة العربية السعودية​ دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

ولفت إلى أنه "تم ​تكليف​ وزير الداخلية محمد فهمي بمتابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول ".

وكانت السعودية قررت يوم الجمعة الماضي منع دخول شحنات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.