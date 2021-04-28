شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: نسخة كورونا المتحورة الهندية وصلت إلى 17 دولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كورونا المتحورة الهندية، التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في “17 دولة على الأقل”.

وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهنديّة، رُصِدت في “17 دولة على الأقل”.

وفي الأيام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة “الهندية”، وهي البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بعد الصين، وباتت تسجل أرقاماً قياسية جديدة يومياً لناحية الإصابات.

وسجّلت الهند الاثنين، 352991 إصابة جديدة في يوم واحد، في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافةً إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية.