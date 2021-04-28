شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بولندا : مستعدون لإعادة الفتح بحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ، إن بلاده مستعدة لإعادة الفتح بحذر، حيث تتم إعادة فتح متاجر الأثاث ومحلات مواد البناء اعتبارا من 4 مايو.

كما يعاد فتح الفنادق جزئيا اعتبارا من 8 مايو، وتستقبل المطاعم زوارها لتناول الطعام في الهواء الطلق اعتبارا من 15 مايو.

أما دور السينما فتستقبل العملاء بحد أقصى 50% من سعتها وتفتح الصالات الرياضية ابوابها أيضا وفقا لقيود محددة بداية من 29 مايو.