شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 387 حالة وفاة و 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية فإن هذه تمثل أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ 26 سبتمبر من العام الماضي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 109367 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و 787273 إصابة.