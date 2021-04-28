شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يسلم مسئولى مسجد الفتح بدار السلام فرش وتجهيزات مكان المصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الأوقاف على طلب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، الخاص بفرش مسجد الفتح بدائرة دار السلام محافظة القاهرة، وفقا لما أعلنه النائب محمد تيسير مطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

واستشهد النائب محمد تيسير مطر بقول الله سبحانه وتعالى :"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. (صدق الله العظيم) مضيفا :"الحمد لله استجابت وزارة الأوقاف للطلب اللي تقدمنا بيه لفرش مسجد الفتح بدار السلام، والنهاردة كنت سعيد جدا بتسلم الفرش والتوجه لتسليمه للمسئولين عن المسجد، بصحبة فريقى من أعضاء مكتب خدمة المواطنين، عشان نبدأ في فرش وتجهيز المكان للمصلين".

وتابع :"بشكر الأهالي وإمام المسجد على حسن الضيافة والاستقبال، وبحمد ربنا على إنه سخرنا لخدمة الناس والاستجابة لمطالبهم والمشاركة بالعمل والمجهود في تجهيز بيت من بيوت الله".



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



مسجد الفتح بدار السلام



النائب محمد تيسير مطر يسلم الفرش الخاص بمسجد الفتح بدار السلام



محمد تيسير يسلم إمام مسجد الفتح الفرش الخاص بالمسجد