‏الارياني: اليمن تتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، "ان اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى راسها حزب الله اللبناني".



وأوضح ان النظام الايراني جاهر باطماعه التوسعية، واقر بتدخلاتها السياسية والعسكرية، ووجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على الدولة، واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.

واشار الارياني الى ان المؤامرة التي تتعرض لها اليمن ارضا وانسانا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية، واستلاب إرادته وكرامته، وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والارهاب والأضرار بامن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

واكد ان الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا كل أشكال الدعم والاسناد، ومن نصره قولاً وخذله فعلاً، ومن تركه ينزف بحجة الحياد او السلام الذي يفتك باليمنيين كل يوم تحت وطأة جرائم ايران واداتها الحوثية.