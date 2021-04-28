اليمن.. استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان ابتداء من مايو القادم

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عن استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان الدولي بحضرموت ابتداء من 7 مايو القادم، بعد أسابيع من استئناف تشغيل المطار عقب سنوات من التوقف.



وقالت الهيئة في بيان وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "سيتم تدشين الرحلات الدولية من مطار الريان الى مطار جدة في السعودية ابتداء من 7 مايو".

وأكدت السعي الى فتح مزيدا من الوجهات الدولية من المطار خلال الفترة القادمة، وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لأي شركات ترغب في التشغيل لأي مطار من مطارات الجمهورية وبما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الطيران المدني.