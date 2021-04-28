شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 عامًا على تشيرنوبل .. اليابان تعيد تشغيل 3 مفاعلات نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليابان اليوم إعادة تشغيل أول 3 مفاعلات نووية في البلاد على ساحل بحر اليابان بعد 40 عامًا منذ وقوع كارثة تشيرنوبل، وذلك في خطوة مهمة في إطار سعي اليابان للالتزام بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر إعادة تشغيل الوحدة رقم 3 في محطة ميهاما والمفاعلين رقم 1 و2 في محطة تاكاهاما، في مقاطعة فوكوي، إذ توقف العمل بهم منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق هدفها المتمثل في محايدة الكربون بحلول عام 2050 مع استمرار الاعتماد على الطاقة الذرية.

وأكدت أنه لا تزال هناك مخاوف بين المجتمعات المحلية بشأن سلامة إعادة تشغيل المفاعلات القديمة وفعالية خطط الإخلاء في حالة وقوع حادث، إضافة إلى عدم حل مسألة كيفية التخلص من الوقود النووي المستهلك عالي النشاط الإشعاعي الذي سيتم إنتاجه من المحطات.