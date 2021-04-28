شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزلين جراء زلزال ضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار منزلان بعد زلزال بلغت شدته خمس درجات ضرب منطقة "سوكابومي" بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي، مساء أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث بالمنطقة المنكوبة ، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال شهاب الدين، المتحدث باسم مكتب هيئة مواجهة الكوارث في منطقة بانتارجادونج في جاوة الغربية "لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في أعقاب انهيار المنزلين في منطقة بانتارجادونج،

بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة منازل على شفا الانهيار. ولتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها، تم إجلاء سكانها إلى منطقة آمنة.

وبحلول أمس الثلاثاء، تم إرسال فريق مشترك من الجيش والشرطة وفرق البحث والإنقاذ الإندونيسية إلى الموقع للمساعدة في إزالة الأنقاض بعد انهيار المنزلين.