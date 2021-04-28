نائب يدعو الى تشكيل جهاز لمكافحة المخدرات بصلاحيات واسعة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
دعا رئيس كتلة سائرون البرلمانية في محافظة بغداد، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، الى تشكيل جهاز مكافحة المخدرات اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، مشددا على اهمية منح الجهاز صلاحيات وإمكانيات واسعة.
دعا رئيس كتلة سائرون البرلمانية في محافظة بغداد، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، الى تشكيل جهاز مكافحة المخدرات اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، مشددا على اهمية منح الجهاز صلاحيات وإمكانيات واسعة.