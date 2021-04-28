نائب يدعو الى تشكيل جهاز لمكافحة المخدرات بصلاحيات واسعة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا رئيس كتلة سائرون البرلمانية في محافظة بغداد، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، الى تشكيل جهاز مكافحة المخدرات اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، مشددا على اهمية منح الجهاز صلاحيات وإمكانيات واسعة.

