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العمليات المشتركة تعلن اعادة توزيع القطعات الامنية في ديالى (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاربعاء، المباشرة باعادة توزيع القطعات الامنية في محافظة ديالى.
وقال الخفاجي للسومرية نيوز، ان "قيادة العمليات المشتركة باشرت بالاشراف على اعادة وتوزيع وانفتاح القطعات الامنية في هذه المحافظة التي شهدت بعض الخروقات الامنية".

واضاف انه "تم افتتاح طريق مقابل نهر خريسان وكذلك توزيع القطعات للرد السريع وقيادة عمليات ديالى".


واوضح ان "قيادة العمليات المشتركة وجهت بتوزيع القطعات الامنية بجانبي الطريق في المناطق التي حصلت بها خروقات امنية وملاحقة ومطاردة التنظيمات الارهابية المتواجدة هناك".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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