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ترتيب أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العرب حسب قيمة اللاعبين

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 على الشكل التالي:

1- منتخب المغرب - تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو.

2- الجزائر - 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام "ترانسفير ماركت" هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.


3- مصر - بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.

4- تونس – 49.73 مليون يورو

5- الإمارات - 25.03 مليون يورو

6- 22.58 مليون يورو

7- قطر - 14.78 مليون يورو

8 - العراق - 7.18 مليون يورو

9- سوريا - 5.25 مليون يورو

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية.


ومن المقرر ان تنطلق البطولة التي تنظمها قطر والتي سحبت قرعتها يوم امس خلال الفترة من 1 ولغاية 18 كانون الاول من العام الحالي.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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