السجن المؤبد لحاكم المطيري.. حكم للتاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".

وأدانت محكمة الجنايات، المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: "قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت"، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من بينها مقطع مسجل للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.