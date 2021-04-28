عبر فرنسا.. "سنوات الرصاص" تقتطع تذكرة عودة مطلوبين إيطاليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت فرنسا 7 أعضاء سابقين بمنظمة "الألوية الحمراء" الإيطالية، مدانين بالإرهاب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وذلك لتسليمهم إلى روما.

و"الألوية الحمراء"؛ منظمة شبه عسكرية يسارية، مقرها في إيطاليا، وكانت مسؤولة عن العديد من حوادث العنف السياسي والإرهاب، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والسرقات خلال ما يسمى "سنوات الرصاص" التي شهدتها إيطاليا نهاية السبعينيات.

وبعد أكثر من 4 عقود، تعود الأحداث والمنظمة إلى الواجهة، بإعلان الرئاسة الفرنسية اعتقال 7 أعضاء سابقين فيها من المحكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن عملية الاعتقال جاءت بطلب من إيطاليا، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين.

وأوضحت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة من أصل 200 تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات.

ولفتت إلى أن القرار "ينطبق بشكل صارم" على المبادئ الفرنسية بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شرط ألا يكون ارتكبوا جرائم دم.

وتأسست "الألوية الحمراء" عام 1970، وسعت إلى إنشاء حالة "ثورية" من خلال الكفاح المسلح، وإلى انسحاب روما من حلف شمال الأطلسي، وذاع صيتها على خلفية محاولات عنيفة لزعزعة الاستقرار في إيطاليا من خلال أعمال التخريب، والسطو على البنوك والخطف والقتل.