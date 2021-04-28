روحاني: تسريب الشريط الصوتي لظريف هدفه إثارة الخلافات الداخلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تسريب شريط مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني نجاحا، "يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه التأكيد على ضرورة كشف المسؤولين عن تسريب هذا الشريط.

وبدا ظريف في التسجيل المسرب مستاء جدا من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وأقر ظريف بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح "ساحة المعركة"، مضيفا أنه لم يتمكن يوما من إقناع سليماني بطلباته.

وأثار التسريب جدلا واسعا في إيران، بالنظر للمكانة الكبيرة لسليماني في البلاد. وقد اغتالت الولايات المتحدة سليماني مطلع العام الماضي.

وفي رسالة عبر موقع إنستجرام، أكد ظريف أنه لطالما أشاد في الداخل والخارج "بشجاعة وثبات وإنسانية سليماني وسعيه للسلام".

وقال ظريف إن حديثه في التسريب "هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان، الهدف منه هو نقل تجربة ثماني سنوات إلى المسؤولين المستقبليين".