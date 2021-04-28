تركيا.. وفاة مهندس في سجنه بعد إهمال علاجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توفى مهندس تركي بسبب إهمال علاجه خلال الفترة التي قضاها في السجن، وأصيب خلالها بالسرطان.



المهندس الصناعي التركي، عبد العظيم أوزدمير (50 عامًا)، طرد من وزارة التنمية بمرسوم رئاسي خلال حالة الطوارئ في سبتمبر 2016، وتم اعتقاله بعدها مباشرة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وبعد 14 شهرا من اعتقاله، صدر حكم ضده بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، ولكن بعد ذلك أطلق سراحه قيد المحاكمة. إلا أنه تم اعتقاله مجددا في مارس 2019، وتم إرساله إلى سجن بانديرما.

بعد 10 أشهر فقط من تواجده في سجن بانديرما، أصيب أوزدمير بسرطان الكبد في المرحلة الرابعة نتيجة لانتهاك الحقوق التي تعرض لها ليتم إطلاق سراحه لاحقا.

زوجة أوزدمير، أكدت أنه تم إهمال علاج زوحها خلال فترة تواجده بالسجن، حيث أكدت أن تشخيصه بالسرطان جاء متأخرا، وبالتالي فشل العلاج.

وتابعت زوجة المهندس المتوفي: “لم يكن زوجي آمنًا عندما كان في السجن. في البداية تم تشخيص إصابته بحصوات الكلى، ولم يتحسن. عندما تضخم جسده، تم نقله إلى الطبيب على الفور. تبين أنه ليس لديه حصوات في الكلى. كان مرضها الضعف العام. كان لا بد من إجراء عملية جراحية له على الفور. لكنه أعيد إلى السجن لأن الجهاز الذي كان سيجري عليه العملية تعطل، وبعدها عرفنا بإصابته بسرطان الكبد ولكن في المرحلة الرابعة “.