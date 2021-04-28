شكرا لقرائتكم خبر عن جرح أسقف إيطالي بالرصاص وتوقيف أعضاء بأبرشيته في جنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوبا- أ.ف.ب

جرح قس كاثوليكي إيطالي عيّنه البابا أسقفاً مؤخراً، وذلك بإطلاق الرصاص عليه في وسط جنوب السودان ،وأدت القضية إلى توقيف نحو ثلاثين من أعضاء الأبرشية المحلية، كما أعلنت السلطات المحلية، الثلاثاء.

وكان البابا فرنسيس عيّن في الثامن من مارس/ آذار الماضي كريستيان كارلاسار (43 عاماً) القس منذ أحد عشر عاماً في ولاية جونقلي في جنوب السودان، أسقفاً لأبرشية «رومبيك». وقد استهدفه مهاجمان بإطلاق النار عليه في مقر إقامته في أبرشية «رومبيك»، وقد أصيب الأسقف في ساقه وخضع لعملية نقل دم ، لكنه الآن في حالة مستقرة حسب مجمع «مبشري القديس دانيال كومبوني» الذي ينتمي إليه كارلاسار.

وقالت بوابة معلومات الكرسي الرسولي «الفاتيكان نيوز» إن القس الإيطالي ليس في حالة خطر وتم نقله إلى مستشفى في العاصمة الكينية نيروبي حيث خضع لنقل دم. وأوضح وليام كونجي وزير الإعلام بالنيابة لولاية البحيرات وعاصمتها رومبيك، أن رجلين مسلحين دخلا إلى باحة الأبرشية، ثم إلى المبنى المكون من 12 غرفة ويعيش فيه القساوسة وقاما بإطلاق النار على كارلاسار.

وأضاف: «عندما وصل الكهنة الآخرون لم يطلقا النار عليهم ولم يفعلا أي شيء»، مشيراً إلى أن غرفة كارلاسار «هي الوحيدة التي استهدفت».

وقال كونجي إنه تم توقيف 35 مشتبها بهم بينهم أسقف سابق مؤقت للأبرشية وقساوسة وحراس أمن. وأوضح أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة لكن «تم اعتقال رجال الدين للتحقيق معهم بسبب صراعات على النفوذ داخل الأبرشية». ومن بين المعتقلين رجل يشتبه بأنه أحد مطلقي النار.

وصرح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني لموقع «الفاتيكان نيوز» أن البابا فرنسيس «أُبلغ بالهجوم ويصلي» من أجل الضحية.

ودان رئيس جنوب السودان سلفا كير الهجوم «غير المقبول» ودعا إلى إجراء تحقيق سريع.