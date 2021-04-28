إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 148.19 مليون حالة

وكالات- عواصم

أصيب أكثر من 148.19 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب إحصاء لـ«رويترز».

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا زاد 22231 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و332532. وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 312، ليزيد الإجمالي إلى 82280 وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، ارتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 17 من 14 قبل يوم. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90622، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.