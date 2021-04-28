اعرف الفرق بين الجهة مقدمة التمويل وصاحبة الولاية بقانون المشروعات المتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - قدم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، تعريفا واضحا للجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية وعملية التخصيص في مادته الأولى وذكر مثالا لهذه الجهات نستعرض الفرق بينهما فيما يلى:

الجهة مقدمة التمويل

:البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.

الجهة صاحبة الولاية

الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

التخصيص

تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.