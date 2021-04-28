إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير

وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012