إيطاليا / إعتقال 99 من أفراد المافيا بمساعدة الشرطة العسكريّة

اسماعيل عبد الحي - صرّحت الشرطة العسكرية الإيطالية اليوم الإثنين، أنها إعتقلت ما يقارب من 100 شخص في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في منطقة بوليا جنوبي البلاد نتيجة لعملية واسعة ضد الجريمة المنظمة.

وجرت العملية تحت الإسم الرمزي "فورتيتيس مايسترالي" في مدينة باري من خلال الجهود المشتركة لوحدات الشرطة الخاصة والدرك العسكري "كارابينيير"، بالتنسيق مع مديرية التحقيق المحلية لمكافحة المافيا.

وإستهدفت السلطات بشكل أساسي عصابة المافيا ذات النفوذ الواسع "ستريشيليو" التي تسيطر تقريبا على جميع الأنشطة الإجرامية في منطقة باري.

وأرسلت قوات إنفاذ القانون 96 شخصًا إلى السجن ووُضع 3 آخرون رهن الإقامة الجبرية، جميعهم متهمون بالتورط في أنشطة المافيا وتهريب المخدرات والإبتزاز والتسبب في أضرار جسدية جسيمة وحيازة وحمل أسلحة بشكل غير قانوني وجرائم أخرى.

في المجموع أستجوب 147 شخصا في القضية، وتأتي إعتقالات يوم الاثنين في إطار تحقيق طويل الأمد أنشأ ووثق بالتفصيل التسلسل الهرمي الجنائي وأساليب سيطرة العصابات على المنطقة من عام 2015 حتى الآن.

الجدير بالذكر أن بعض المجرمين المتورطين في هذه القضية صدرت بحقهم أوامر إعتقال في السجن، حيث يقضون بالفعل عقوباتهم على جرائم أخرى.

ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العملية في مؤتمر صحفي خاص لاحقا، ومن المتوقع أن يتحدث خلاله أعضاء إدارة النيابة العامة الوطنية لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب إلى الصحفيين.

سبوتنيك