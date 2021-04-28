أول خطاب لبايدن أمام الكونجرس وسط إجراءات أمنية مشددة

ابوظبي - سيف اليزيد - وسط إجراءات أمنية مشددة، سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن أول خطاب له في جلسة مشتركة للكونجرس، اليوم الأربعاء.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الكشف عن برنامج بقيمة 200 مليار دولار لتوفير تعليم مجاني لمرحلة ما قبل

الالتحاق بالمدرسة كجزء من اقتراح خطة الأسر الأميركية الذي سيناقشه خلال كلمة يلقيها مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وثيقة شاركها مسؤول في الإدارة الأميركية أنه سيستفيد من الخطة ما يقرب من 5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات ويمكن أن توفر على الأسرة المتوسطة 13 ألف دولار إذا تم تنفيذ البرنامج

بالكامل.

والبرنامج هو أحد عناصر اقتراح شامل سيعلنه بايدن في الخطاب أمام مجلسي الكونجرس.

وسيتم تعويض تكلفة مقترحات الرئيس من خلال زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء ، بما في ذلك زيادة ضرائب أرباح رأس المال على أولئك الذين يجنون أكثر من مليون دولار سنويا، وفقا لبلومبرج.