اخبار العالم

ظريف يتحدث عن “اقتتال داخلي” في إيران … بعد تصريحاته المسربة

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “أسفه”، لتحول تصريحاته المسربة إلى “اقتتال داخلي” في إيران، تعليقا على تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور الجيش في الدبلوماسية.

وعبّر ظريف عن رأيه بمنشور عبر تطبيق “إنستغرام” الأربعاء.

وقال وزير الخارجية في أول تعليق له على التسجيل الذي أثار جدلا واسعا في إيران: “آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان (الأنشطة العسكرية)، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي”.

واعتبر ظريف أن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية “تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي”.

وشدد على “الصداقة العميقة والتعاون” اللذين جمعاه بالقائد البارز الراحل في الحرس الثوري قاسم سليماني، على مدى “أكثر من عقدين من الزمن”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا