الصومال.. فرماجو يدعو لإجراء انتخابات مبكرة ببلاده

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

دعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار، وذلك بعد أزمة سياسية أثارها تمديد ولايته الرئاسية.



وقال فرماجو في كلمة للأمة نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه سيتوجه إلى البرلمان يوم السبت المقبل "ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية".

ودعا الأطراف السياسية إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية تنظيم التصويت.

وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات.