دولة الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى مصر

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية، إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.



وقال الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية : " ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف:" أن هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".