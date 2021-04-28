بنزيما يعادل رقم اسطورة ريال مدريد في دوري الابطال

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد والحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً، متقدما بفارق 14 هدفا على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ، ويليهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، في المرتبة الثالثة برصيد 73 هدفا، ومن ثم كريم بنزيما وراؤول غونزاليس برصيد 71 هدفا لكل منهما.

محمد يوسف

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