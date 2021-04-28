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بنزيما يعادل رقم اسطورة ريال مدريد في دوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-28 | 09:23

بنزيما يعادل رقم اسطورة ريال مدريد في دوري الابطال

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حقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الإنكليزي التي اقيمت امس الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وسجل بنزيما هدف التعادل للفريق الملكي عند الدقيقة 29، وذلك رداً على هدف التقدم لفريق تشيلسي الذي أحرزه مهاجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش مبكراً بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "بنزيما سجل هدفه رقم 71 في لكرة القدم، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة القارية، بالتساوي مع الإسباني راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد".

ويتصدر النجم البرتغالي الهداف التاريخي لريال مدريد والحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً، متقدما بفارق 14 هدفا على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل قائد ، ويليهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، في المرتبة الثالثة برصيد 73 هدفا، ومن ثم كريم بنزيما وراؤول غونزاليس برصيد 71 هدفا لكل منهما.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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