انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا بالبورصة الرئيسية والاسواق المحلية في العاصمة بغداد.
وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وفيما يخص اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
وفيما يخص اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.