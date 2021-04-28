انخفاض طفيف بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وفيما يخص اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

