بالفيديو: حكم في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة للسماح للاعب مسلم بالإفطار

وأوقف الحكم غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.

ونشر فوفانا تغريدة بعد المباراة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أبدى فيها امتنانه وشكره لرابطة الدوري الإنجليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح له بتناول الإفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف واحد.