شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية آسام الهندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب ولاية آسام الهندية اليوم الأربعاء.



وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 83ر26 درجة شمالا و39ر92 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا، لكن بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار بعض المباني جزئياً.