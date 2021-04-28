ولي العهد السعودي: سياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية الثلاثاء، إن سياسة السعودية الخارجية قائمة على مصالح المملكة.



وشدد على أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي" للسعودية، مضيفاً "نتفق مع إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بأكثر من 90% من المسائل التي تتعلق بالمصالح السعودية الأميركية". وتابع: "قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل مع الإدارة الأميركية".

وأكد أن "السعودية تعمل مع كل دول العالم"، مضيفاً: "نعمل على الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع شركات جديدة".

في سياق متصل، قال ولي العهد السعودي: "لا نقبل أي ضغوطات خارجية أو التدخل في شأننا الداخلي".

وعند سؤاله عن إيران، أكد أن "إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة"، وشرح قائلاً: "مشكلتنا مع تصرفات طهران السلبية سواء برنامجها النووي أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون أو برنامج صواريخها الباليستية".

كما أكد أن السعودية تعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لإشكالياتها مع إيران.

أما في الشأن اليمني، فقال الأمير محمد بن سلمان: "نأمل أن يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة".

وأضاف ولي العد أن "السعودية لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها".