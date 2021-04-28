بفضل تحسّن الوضع الصحّي.. البرتغال تنهي حال الطوارىء الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس البرتغالي أمس الثلاثاء أنّ حال الطوارئ السارية في البرتغال منذ نوفمبر للحدّ من جائحة كوفيد-19 ستنتهي الجمعة بفضل تحسّن الوضع الصحّي.



وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في خطاب متلفز "قرّرتُ عدم تجديد العمل بحال الطوارئ".

وأضاف "الاستقرار وانخفاض عدد الوفيات والأشخاص الذين يدخلون المستشفى (...) أثّرا في قراري"، لكنّه دعا في الوقت نفسه إلى توخّي الحذر.

وبعد تسجيل البلاد ذروةً بعدد الإصابات مع ما يقرب من 13 ألف حالة جديدة نهاية يناير، استقرّ عدد الإصابات اليوميّة ما دون 500 حالة خلال الأيّام الأخيرة.

وحال الطوارئ نظام استثنائيّ يُتيح للحكومة خصوصًا اتّخاذ تدابير لتقييد بعض الحرّيات بهدف إبطاء تطوّر الجائحة.

وبعد التشاور مع الخبراء أمس الثلاثاء بشأن الوضع الصحّي في البرتغال، يتوجّب على الحكومة أن تقرّر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستُواصل خطّتها للخروج من الحجر تدريجًا.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أمس الثلاثاء إنّ العمل على "مكافحة الجائحة يتقدّم في شكل إيجابي"، في وقتٍ لم تُسجّل البلاد في اليوم السابق أيّة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 وذلك للمرّة الأولى منذ أغسطس 2020.