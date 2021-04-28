شكرا لقرائتكم خبر عن لجان "النواب" تواصل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استكمالا لعقد اجتماعات اللجان خلال هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على مائدتها، وعلى رأسها الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارتي المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة السكان.

كما ستناقش مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

بينما ستناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مشروع خطة التنمية المستهدفة ومشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022، فيما يتعلق بالمجلس القومى لمكافحة الإدمان، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

والمقرر أن تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، اجتماعا لمناقشة عدد من الاقتراحات تتعلق بخدمات البريد المصري وشبكات المحمول وتوسيعها.