دولة الإمارات الثامنة عالمياً والأولى عربياً في التعامل مع «كورونا»

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تقدمت 3 مراتب إلى المركز الثامن عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً، على مؤشر بلومبيرج لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام، وبذلك تأتي ضمن أفضل 10 دول لتتقدم على الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.



وقال خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا: «تمكنت الدولة من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية، مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية»، مشيراً إلى أن نجاح الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة، حيث وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 10 ملايين جرعة.

ولفت إلى أن توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً في مختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

ووجه الشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حمايةً لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم، داعياً بقية أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة بضرورة المبادرة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.

ونوه بتوافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً في الدولة والتي تشمل 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس «كوفيد 19»، وهي: سينوفارم، و«فايزر- بيونتك»، و«سبوتنيك V»، و«أكسفورد - أسترازينيكا»، حيث توفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

وتابع: «نعلن لكم، بالتوفيق من الله، إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح، وتقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة، ويكون التوقيت عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30في جميع إمارات الدولة»، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح (بالجلوس والاعتكاف).

ويشجع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصلين، خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

وعلى صعيد آخر، أعلن الظاهري أنه تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد 16 مايو 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وهي أول فعالية رسمية يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص «كوفيد19» السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة، وأن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم.وعليه، سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.