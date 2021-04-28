الرئيس الصومالي يعلن تراجعه عن قرار تمديد ولايته لمدة عامين

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الأربعاء، تراجعه عن قرار تمديد ولايته لمدة عامين.



جاء ذلك، في كلمة موجهة للشعب الصومالي على التلفزيون الرسمي، حول الأوضاع الراهنة في مقديشو والانتخابات، وفقا للعين.

وأكد فرماجو أنه سيتوجه إلى البرلمان، السبت المقبل، لـ"التراجع عن قانون التمديد لتحقيق التوازن حول الأسس القانونية لاتفاقيات الانتخابات".

وأعلن فرماجو "استعداد الحكومة لإجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ومقترحات اللجنة الفنية في بيدوا في 16 فبرير/شباط الماضي".

ودعا الرئيس الصومالي، جميع الأطراف إلى "حوار وطني شامل وغير مشروط حول أزمة الانتخابات العامة خاصة موقعي اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء للتوقيع على اتفاقيات الانتخابات".