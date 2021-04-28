في جلسة محاكمة.. معارض تركي يحمل لافتة مكتوب عليها «أين الـ128 مليار دولار

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

حمل الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، لافتة مكتوب عليها «أين الـ128 مليار دولار؟» على نظام توحيد الصوت والصورة في جلسة محاكمة المتهمي في أحداث كوباني 2014.



وفقًا لما نشرته جريدة «KRT»، فقد بدأت قضية كوباني المرفوعة ضد 108 أشخاص، تم اعتقال 28 منهم، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسك داغ، في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة.

ورفضت المحكمة طلب تحدث كل من صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسك داغ، وصباحات تونجل. وتمت قراءة لائحة الاتهام، واحتجّ المحامون على موقف لجنة المحكمة بالقرع على الطاولات داخل ساحة المحكمة. واستمرت قراءة لائحة الاتهام مع الاحتجاج.

واستمر الاحتجاج بالتصفيق بعد أن بدأت المحكمة في قراءة لائحة الاتهام. واحتج كل من دميرتاش ويوكسك داغ، على رفض المحكمة حديثهما حاملين لافتات مكتوب عليها «أريد التحدث».

وبعد ذلك ظهر دميرتاش على شاشة نظام توحيد الصوت والصورة وهو يحمل لافتة كتب عليها «أين الـ128 مليار دولار؟».