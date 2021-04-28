استقرار اسعار النفط بفعل اتفاق اوبك على زيادة الإنتاج

واتفقت لجنة أوبك + على أن التحالف يجب أن يمضي قدما في خريطة الطريق لزيادة الإمدادات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب هذا العام.

وتدفع الصين والولايات المتحدة تعافي سوق النفط العالمية ، مع ظهور إشارات إيجابية من أجزاء من أوروبا، من المتوقع أن يؤدي برنامج التطعيم المتسارع إلى زيادة التنقل والاستهلاك بشكل أكبر، على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد تراجعت بالقرب من 60 دولارًا للبرميل مؤخرًا حيث أثار تفجر Covid-19 في الهند والبرازيل مخاوف بشأن الطلب على المدى القريب.



قال مندوبون إن أوبك + ستتخطى اجتماعها الوزاري المقرر يوم الأربعاء بعد التمسك بخطتها لزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، ليكون الاجتماع المقبل في أوائل حزيران.

وهبط خام برنت بمقدار 3 سنت عند 65.82 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أضاف 1.2٪ في الجلسة السابقة.

في حين استقر غرب تكساس الوسيط لتسليم حزيران إلى 62.91 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:11. بتوقيت غرينتش بعد صعوده 1.7٪ يوم الثلاثاء.



في غضون ذلك ، أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 4.32 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وانخفاض في مخزونات البنزين.