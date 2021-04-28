مقتل 15 شخصا في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسؤول محلي في بوركينا فاسو مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم مسلح على قرى عدة شمال البلاد.



وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس، من بلدة دوري القريبة من النيجر، إن "مسلحين شنوا هجوما دمويا على قرى في منطقة سيتينغا ما أسفر عن مقتل نحو 15 شخصا".

وأضاف قائلا: "إن قرية ياتاكو كانت أول قرية تعرضت للهجوم وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص هناك، بينما قُتل 5 آخرون في سوفوكيل"، مشيرا إلى أن معظم القتلى رجال.

والخميس، أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، قتل 11 "إرهابيا" خلال عملية في شمال البلاد الذي يواجه هجمات جهادية متصاعدة.

وذكر الجيش، في بيان حينها، أن العملية البرية والجوية بدأت "في غابة بانغاو وفي مناطق تسماكات وفوركوسو وبيدي بإقليم أودالان يومي 23 و24 فبراير/شباط".

وتواجه بوركينا فاسو أزمة أمنية متزايدة نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.

ويعتقد أن متمردين يحتجزون عددا من الرهائن الأجانب في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أبريل/نيسان من أن العنف المتفاقم في بوركينا فاسو تسبب في واحدة من أسرع أزمات النزوح انتشارا في العالم، وفي منطقة الساحل حاليا زهاء ثلاثة ملايين لاجئ ونازح.