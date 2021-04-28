شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 46 طناً من المواد الغذائية إلى مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طناً من المواد الغذائية، إلى مصر، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى مصر، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية: «ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة». وأضاف: «إن هذه المواد الغذائية التي ترسلها الإمارات إلى الأشقاء في مصر تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل».