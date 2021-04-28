شكرا لقرائتكم خبر عن محللون يخفضون توقعاتهم لسعر الذهب مع تعافي النمو الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلص محللون ومتعاملون شملهم استطلاع أجرته رويترز، الثلاثاء توقعاتهم لسعر الذهب، إذ استبعد العديد منهم أن يعود إلى مستويات الذروة القياسية المسجلة العام الماضي في ظل تآكل جاذبية المعدن كملاذ آمن بسبب التعافي الاقتصادي.

تراجع السعر الفوري للذهب إلى حوالي 1775 دولارا للأوقية (الأونصة) من ذروته غير المسبوقة 2072.50 دولار المسجلة في أغسطس، عندما عصفت جائحة كوفيد-19 بالاقتصادات وأجبرت البنوك المركزية على ضخ أموال في الأسواق وخفض أسعار الفائدة.

بلغ متوسط توقعات 42 محللا ومتعاملا شاركوا في الاستطلاع 1784 دولارا لأوقية الذهب في 2021 و1743 دولارا في 2022، في انخفاض حاد من 1925 دولارا و1908 دولارات على الترتيب في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

وقال فلورينت بيليه، المحلل لدى سوسيتيه جنرال، «معظم المحركات (لموجة الصعود) تتلاشى.»

وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر الفضة 25.75 دولار للأوقية هذا العام - انخفاضا من 25.86 دولار في المسح السابق - و25 دولارا في 2022.

وقال معظم المشاركين إن أداء الفضة سيتفوق على الذهب هذا العام بفضل استهلاك صناعي قوي. تُستخدم كميات كبيرة من الفضة في صناعات مثل الإلكترونيات وألواح الطاقة الشمسية.

وقالت سوكي كوبر، المحللة في ستاندرد تشارترد، «نظرا لاستخدام الفضة في الطاقة المتجددة... من المرجح أن يظل اهتمام المستثمرين في الأجل الطويل داعما للأسعار، وبخاصة مع ارتفاع الطلب الصناعي.»

(رويترز)