شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مخصصات المحافظات ووزارة التنمية المحلية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحلية فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن نسب توزيع مخصصات التنمية المحلية: