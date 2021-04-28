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5 أرقام هامة عن مخصصات المحافظات ووزارة التنمية المحلية بالموازنة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحلية فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن نسب توزيع مخصصات التنمية المحلية:

  1. تخصيص 47% من مخصصات المحافظات والتنمية المحلية لمشروعات الطُرُق .
  2. جاءت مخصصات تحسين البيئة في المركز الثانى بنسبة 20%.
  3. مثلت خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 15%.
  4. 9 % نسبة خدمات الكهرباء بالمحافظات في موازنة 2021/2022.
  5. تخصيص 43% مِن إجْمَالِي الاستثمارات المحلية موزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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