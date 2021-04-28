شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مخصصات المحافظات ووزارة التنمية المحلية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحلية فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن نسب توزيع مخصصات التنمية المحلية:
- تخصيص 47% من مخصصات المحافظات والتنمية المحلية لمشروعات الطُرُق .
- جاءت مخصصات تحسين البيئة في المركز الثانى بنسبة 20%.
- مثلت خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 15%.
- 9 % نسبة خدمات الكهرباء بالمحافظات في موازنة 2021/2022.
- تخصيص 43% مِن إجْمَالِي الاستثمارات المحلية موزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء.