ألمانيا والصين تجريان مشاورات رغم الخلافات على جبهات عدة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/بكين - (د ب أ):

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج افتراضيا اليوم الأربعاء، لإجراء مشاورات حكومية مع أعضاء حكومتهما، في الوقت الذي تختلف فيه الدولتان حول عدد من القضايا.

وربما تطغى على المحادثات أولا المشكلات التي تسببها القيود الصارمة التى فرضتها الصين على دخول الشركات الألمانية بسبب جائحة كورونا.

وهناك أيضا توترات بشأن انتقاد ألمانيا وأوروبا لموقف الصين المتشدد من هونج كونج، فضلا عن معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في شينجيانج. كما أن مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه تشكل نقطة خلاف أخرى.

وردا على الإجراءات العقابية الأوروبية بشأن شينجيانج، فرضت الصين عقوبات مضادة بعيدة المدى ضد الاتحاد الأوروبي، وطالت ألمانيا أيضا.

وبالنظر إلى هذه الخلافات، فإن مستقبل اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، الذي تم التفاوض عليه من حيث المبدأ تحت القيادة الألمانية، هو أيضا موضع شك.​