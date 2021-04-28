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معارضة تركية تهاجم أردوغان ونظامه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

اتهمت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، الحكومة الحالية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، بتخطي حدود الشرعية، مشيرة إلى أنه «لا أحد بمأمن ما دام الحزب الحاكم في منصبه».

 

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «دوفار» التركي، أضافت بولدان أن البلاد تمر بفترة أزمات وانقسامات كبيرة، وبصدد عدم وجود شرعية علاوة علي أزمات نهج الإدارة الأحادي والنهب والاستبداد الذي يشمل المجتمع كله، ولم يعد أحد قادرًا على التنفس دون إذن الحزب الحاكم.

 

وأكدت أن «حكومة القصر» غير منضبطة وتستهدف الجميع بزرع الخوف، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم فقد عقله السياسي، وطالما أن هذه القوة مستمرة في البلاد فلا أحد بمأمن

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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