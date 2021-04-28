صور.. نجاة 20 طفلاً من مجزرة حوثية غرب اليمن

محمد الفلاح - صور.. نجاة 20 طفلا من مجزرة حوثية غرب اليمن

الأربعاء 28 أبريل 2021

نجا نحو 20 طفلاً، من موت محقق، بعد سقوط قذيفتين لم تنفجرا أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه إحدى القرى السكنية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.



وقال مصدر محلي، إن ميليشيا الحوثي أطلقت، الاثنين، قذيفتين صاروخيتين تجاه قرية الممدرة في وادي رمان أثناء تواجد نحو 20 طفلاً للعب، لكن عدم انفجارهما حال دون سقوط ضحايا ووقوع مجزرة مروعة جديدة للميليشيات الإرهابية بحق المدنيين.

وأضاف المصدر، أن القذيفتين سقطتا في المكان ذاته الذي يلعب فيه الأطفال لحظة تواجدهم، لكن عدم انفجارهما جنب المنطقة حدوث مجزرة حوثية دموية جديدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، استهدفت، القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات استهدفت القرى السكنية ومنازل المدنيين في المنطقة بالأسلحة المتوسطة، ما تسبب في ترويع المدنيين.

وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بقصف واستهداف الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الضحايا والمدنيين منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018 م.